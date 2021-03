Mo: Netanyahu, 'Iran dietro esplosione a bordo cargo israeliano'

01 marzo 2021 a

Tel Aviv, 1 mar. (Adnkronos) - "Questa è stata davvero un'operazione dell'Iran. E' chiaro". Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, accusando così la Repubblica Islamica per l'esplosione avvenuta la scorsa settimana a bordo di un cargo israeliano nel Golfo di Oman. L'Iran "è il più grande nemico di Israele e lo stiamo colpendo in tutta la regione", ha poi aggiunto il primo ministro rispondendo - come riporta il Times of Israel - a una domanda su una possibile risposta israeliana durante un'intervista registrata diffusa dall'emittente Kan.