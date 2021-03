Piaggio: consorzio con Ktm, Honda e Yamaha per sviluppo batterie intercambiabili (2)

01 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Le attività del consorzio inizieranno nel mese di maggio 2021. I quattro fondatori invitano tutti gli stakeholder che fossero interessati a unirsi al progetto per ampliare le conoscenze e competenze del consorzio.

"Sottoscrivendo questa lettera di intenti -ha spiegato Michele Colaninno, chief of strategy and product del gruppo Piaggio -le parti intendono dare una risposta ai principali timori dei propri clienti e contribuire alla realizzazione delle priorità politiche legate al passaggio alla mobilità elettrica. L'introduzione di uno standard internazionale per un sistema di batterie intercambiabili garantirà l'efficienza di questa tecnologia, mettendola a disposizione dei consumatori. Infine la forte cooperazione tra produttori e istituzioni consentirà al settore di affrontare al meglio le sfide del futuro della mobilità".