Myanmar: nuove accuse per Aung San Suu Kyi, 'sta bene'

01 marzo 2021 a

Naypyidaw, 1 mar. (Adnkronos) - Per la prima volta i legali di Aung San Suu Kyi hanno potuto vedere 'The Lady' dal giorno dell'arresto dopo il golpe in Myanmar del primo febbraio. Aung San Suu Kyi, collegata in video per l'udienza in tribunale a Naypyidaw, è sembrata in "buona salute" e ha chiesto di poter incontrare i suoi legali, come hanno riferito loro stessi, secondo quanto riporta la Bbc.

Dal primo febbraio The Lady è agli arresti domiciliari. Era inizialmente sotto accusa per l'importazione "illegale" di walkie-talkie e per aver violato la legge sulla gestione dei disastri naturali, ma oggi - secondo la Bbc - sono state aggiunte anche altre accuse, comprese quelle di violazione durante la campagna elettorale delle restrizioni imposte per contenere i contagi da coronavirus e di aver provocato "paura e allarme". Il caso è stato aggiornato al 15 marzo. Per le accuse iniziali Aung San Suu Kyi rischiava fino a tre anni di carcere.

Secondo il portale di notizie Myanmar Now, anche il presidente deposto Win Myint è accusato di "istigazione". Ieri nel giorno più sanguinoso per Myanmar dall'inizio delle proteste contro i militari sono rimaste uccise 18 persone negli interventi di militari e polizia contro le manifestazioni.