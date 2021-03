ZTE e GlobalData presentano congiuntamente il White Paper sul trasporto 5G di precisione

01 marzo 2021 a

SHENZHEN, Cina, 1 marzo 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori nel settore Internet Mobile, insieme al principale fornitore di analisi del settore GlobalData, ha pubblicato il white paper sul trasporto 5G di precisione.

Il white paper mette in luce i nuovi cambiamenti dell'architettura di rete 5G e i nuovi requisiti per la rete di trasporto, descrive come utilizzare l'innovativa soluzione di rete di trasporto 5G di precisione per affrontare le principali sfide poste dai nuovi servizi. Inoltre, fornisce un supporto tecnico completo e raccomandazioni per specifiche tecnologie chiave.

"La rete 5G è in grado di fornire un'elevata capacità e disponibilità in generale; combinata con l'hard slicing, è anche in grado di fornire una sicurezza e un isolamento del traffico eccellenti, consentendo agli operatori di creare unità di rete riservate alla rete privata con capacità di rete definite con precisione e garanzie QoS", ha dichiarato Emir Halilovic, Principal Analyst di GlobalData. "La rete 5G sostituirà in modo efficace la rete privata dedicata, e il trasporto 5G di precisione consentirà a operatori e clienti aziendali di ricevere il supporto di rete."

Il rapido sviluppo di nuove applicazioni 5G nei settori verticali richiede la riprogettazione dell'ecologia 5G. Richiede lo slicing di precisione, la gestione e il controllo di precisione, la diagnosi di precisione e la sincronizzazione di precisione, in modo da realizzare "una rete di trasporto unificata per vari settori". Il white paper analizza in dettaglio le quattro capacità tecniche.

Taglio di precisione: supporta Flex-Algo, che è completamente separato dalle risorse di trasporto e consente una mappatura flessibile con le risorse FlexE. Le sezioni Flex-Algo con diverse larghezze di banda, latenza e caratteristiche di isolamento sono realizzate con risorse assegnate con diverse quantità, tipi e granularità, per fornire tubazioni efficienti, stabili, sicure e dedicate per servizi con diversi requisiti QoS e implementare il forwarding deterministico con latenza e jitter ultra-bassi.

Gestione e controllo di precisione: supporta la personalizzazione flessibile e l'implementazione delle sezioni su più livelli in scenari multipli con requisiti differenziati. La visualizzazione delle sezioni può fornire un monitoraggio visivo e un service OAM efficiente, consentendo la fornitura di sezioni a livello di minuto e rendendo visibili topologia, funzionamento e stato.

Diagnosi di precisione: la modalità di diagnosi legacy, basata sull'esperienza personale, viene aggiornata alla diagnosi intelligente automatica basata sull'intelligenza artificiale, che riduce il periodo di controllo dal secondo livello al millisecondo e mostra lo stato del servizio con maggiore precisione.

Sincronizzazione di precisione: la rete di sincronizzazione intelligente ad altissima precisione viene utilizzata per implementare la pianificazione automatica, l'implementazione e l'OAM della rete temporale, migliorando in modo efficace l'efficienza della fornitura della rete, riducendo i tempi di individuazione errore e rendendo possibile l'implementazione della rete temporale di terra su larga scala. È inoltre in grado di effettuare il backup reciproco con la rete temporale satellitare, fornendo servizi di sincronizzazione sicuri, affidabili e ad altissima precisione.

Ad oggi, la soluzione di rete di trasporto 5G di precisione di ZTE orientata al forwarding deterministico è stata implementata e verificata nei settori energetico e dei giochi in cloud in modo sequenziale. In futuro, gli operatori di ZTE e mainstream collaboreranno per costruire reti di trasporto 5G all-in-one al fine di prepararsi pienamente all'evoluzione a lungo termine degli operatori da "To C" verso "To C+To B" e aiutarli a raggiungere il loro vantaggio competitivo nell'era IoT 5G.

Fai clic sul link per scaricare il white paper:https://www.zte.com.cn/global/solutions/201905201708/201905201738/GlobalData_Precision_5G_Transport

