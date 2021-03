Cinema: Franceschini, 'vittoria Pausini a Golden Globes onora l'Italia'**

01 marzo 2021 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Complimenti a Laura Pausini per il prestigioso premio conquistato ieri sera ai Golden Globes. Una vittoria che unisce musica e cinema e che onora l'Italia". Così il Ministro della Cultura Dario Franceschini commenta la vittoria di Laura Pausini ai Golden Globes per la migliore canzone originale. Il brano, dal titolo 'Io si', è la colonna sonora del film 'La vita davanti a sé' per la regia di Edoardo Ponti, che vede protagonista Sophia Loren.