Olimpiadi: patto fra Confcommercio e Milano Cortina 2026 per promozione Km0

01 marzo 2021 a

a

a

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Un patto per fare squadra in un momento difficile, guardare con fiducia al futuro e valorizzare le eccellenze del commercio, del turismo e dei servizi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e da Confcommercio di Veneto e Lombardi. Oggetto dell'intesa, valida fino a luglio 2026, è rafforzare il dialogo tra il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici italiani e le migliaia di aziende locali attive nel territorio e coinvolgere le migliori eccellenze di due delle Regioni che ospiteranno i Giochi nel percorso verso l'evento.

Una collaborazione strategica a lungo termine in aderenza ai principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, con l'obiettivo di informare e promuovere tra le aziende associate la possibilità di fornire beni e servizi legati alla manifestazione.

“Le Olimpiadi e Paralimpiadi italiane -dichiara l'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Vincenzo Novari- saranno un'occasione fondamentale per rilanciare l'immagine dell'Italia e per promuovere nel mondo le eccellenze del nostro commercio e del nostro turismo. La partnership strategica firmata con le Confcommercio di Veneto e Lombardia rappresenta per noi e per migliaia di imprese un segnale di ottimismo in un periodo difficile”.