Milano: in casa droga e munizioni, arrestato 28enne a Corsico

01 marzo 2021

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Arrestato la notte scorsa a Corsico (Milano) un 28enne incensurato, disoccupato, ritenuto responsabile del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni. Alle 23, i carabinieri sono intervenuti dopo una richiesta del 118 in via Salma, dove era stata segnalata una persona riversa a terra all'interno di un'abitazione. Giunti sul posto, il 28enne risultava coricato nel letto e in buona salute. Il forte odore di hashish/marijuana ha fatto scattare la perquisizione domiciliare. Da qui il sequestro di 166 grammi di hashish, 38 grammi di marijuana, due banconote da 50 euro cadauna, materiale da taglio e confezionamento, due proiettili cal. 9x21, un proiettile cal. 357 magnum, un proiettile cal. 223 rem. Nel rito direttissimo gli è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.