Golf: Woods a fan e colleghi, 'mi state aiutando in un momento difficile'

01 marzo 2021 a

a

a

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - "È difficile spiegare quanto sia stato toccante quando ho acceso la tv e ho visto tutte le magliette rosse. Dico a ogni giocatore di golf e a ogni fan: ‘Mi state davvero aiutando a superare questo momento difficile'". Così su Twitter Tiger Woods a meno di una settimana dal terribile incidente d'auto in cui ha riportato diverse fratture alla gamba destra. Il 45enne campionissimo del gol ringrazie i colleghi per la dimostrazione di affetto e di sostegno di ieri al WGC-Workday Championship, quando in tanti hanno indossato il suo iconico completo con la maglietta rossa e i pantaloni neri.