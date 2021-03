Milano: rissa fra decine di giovani in centro, nessuno identificato

01 marzo 2021 a

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Rissa in pieno centro a Milano fra alcune decine di giovani. Sabato sera in via Orefici, nel centro città e a poche centinaia di metri dal Duomo, alcuni gruppi di ragazzi si sono affrontati per alcuni minuti, inseguendosi e picchiandosi a calci e pugni in mezzo ai passanti. Il tutto riprendendosi con i cellulari. Oggi le immagini degli scontri sono stati pubblicati su alcuni social network. La vetrina di un fast food di via Orefici è stata ridotta in frantumi. I carabinieri sono intervenuti dopo pochi minuti, ma tutti i giovani sono scappati e per ora non risulta identificato nessuno dei partecipanti alla rissa.