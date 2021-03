Calcio: Pirlo, 'su Morata decido domani, Chiesa no da seconda punta'

01 marzo 2021 a

Torino, 1 mar. - (Adnkronos) - "Chiesa non è ipotizzabile da seconda punta anche perché di esterni non ne abbiamo. Morata oggi si è allenato un po' con noi. Vediamo domani mattina come starà e decideremo". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Spezia. "Fagioli oggi ha avuto un problema intestinale, vediamo come sta domani -prosegue il tecnico bresciano-. McKennie ogni volta ha un riacutizzarsi del problema ma deve stringere i denti perché siamo contati. Novità su Arthur? No, sta continuando il suo periodo di riabilitazione".