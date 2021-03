A. Saudita: Cnn, il mistero dei 3 nomi cancellati dal rapporto Usa su Khashoggi

01 marzo 2021 a

Washington, 1 mar. (Adnkronos) - I nomi di tre cittadini sauditi che inizialmente erano stati indicati come implicati nell'omicidio di Jamal Khashoggi sono stati cancellati senza spiegazioni dal rapporto dell'intelligence Usa sul caso del giornalista saudita. Lo rivela la 'Cnn', secondo la quale lo scorso venerdì pomeriggio, poche ore dopo la diffusione al pubblico, il rapporto è stato sostituito con una nuova versione nella quale i nomi dei tre erano stati omessi.

La mossa "silenziosa" dell'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale (Odni) è passata "inosservata", sottolinea l'emittente, ricordando invece le proteste nei confronti dell'Amministrazione Biden per le mancate sanzioni contro l'erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, che secondo il rapporto ha "approvato" l'operazione per "catturare o uccidere" Khashoggi.

L'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale ha tentato di chiarire il perché di quella modifica. "Abbiamo inserito un documento revisionato sul sito web perché quello originale conteneva erroneamente tre nomi che non avrebbero dovuto essere inclusi", ha detto alla Cnn un portavoce. I tre dei nomi che l'Odni aveva elencato per la prima volta non erano stati menzionati nei precedenti rapporti sul caso.