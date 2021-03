A. Saudita: Cnn, il mistero dei 3 nomi cancellati dal rapporto Usa su Khashoggi (2)

01 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Uno dei tre è Abdulla Mohammed al-Howraini, che secondo una persona che ha familiarità con il funzionamento dell'intelligence saudita, è il fratello del generale Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini, a capo della potente Presidenza della Sicurezza dello Stato che supervisiona l'operato di diverse agenzie di intelligence e antiterrorismo. Abdulla appare nei rapporti sauditi come assistente capo della sicurezza dello Stato per l'antiterrorismo.

Gli altri due nomi apparsi nel delicato rapporto e poi rimossi con un colpo di bianchetto sono Yasir Khalid al-Salem e Ibrahim al-Salim, ma secondo la 'Cnn' non è chiaro che ruolo abbiano. I tre uomini non sono tra i 18 che sono stati sanzionati dagli Stati Uniti per l'omicidio di Khashoggi.

La prima versione del rapporto di intelligence sembra essere stata online diverse ore prima di essere eliminata, secondo l'archivio internet di 'Wayback Machine'. La discrepanza tra le due liste di nomi è stata notata a Capitol Hill e, secondo un funzionario della House Intelligence Committee, sono stati chiesti chiarimenti in merito all'Odni.