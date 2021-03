Milano: vicesindaco, 'sabato in servizio 450 vigili, non solo in Darsena'

01 marzo 2021 a

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Sabato scorso a Milano "sui quattro turni di lavoro avevamo in servizio su strada oltre 450 fra agenti e ufficiali di polizia locale e oltre 350 in servizio negli uffici e in Centrale operativa". E' quanto ha spiegato, per quel che "attiene" alle competenze dell' amministrazione del Comune di Milano, la vicesindaco Anna Scavuzzo in un'informativa al consiglio comunale sulla festa organizzata in Darsena sabato pomeriggio con casse e musica.

Il personale della polizia locale, però, non era solo alla Darsena. "Le aree di intervento non sono state soltanto la Darsena e i Navigli, per la polizia locale il focus assegnato sono stati diversi parchi cittadini e la Galleria Vittorio Emanuele", spiega. Tra i parchi, cita Parco Lambro, Parco delle Cave, Parco Strozzi, Parco Sempione, Parco Trevi, Parco Trotter, Parco Biblioteca degli Alberi, Parco del Fanciullo, Parco Monte Stella, Parco Baden Powell, Parco Quarto Oggiaro e Parco Adriano. A questi "si aggiungono i dispositivi assegnati a polizia di Stato o carabinieri presso il Parco Nord, i Giardini Montanelli, il Parco Martesana, il Parco Forlanini e il Parco Cassinis a Porto di Mare", oltre a "una serie di interventi in giro per la città su richiesta della Centrale Operativa".

Lo scorso 24 febbraio al Comitato per la pubblica sicurezza è stata condivisa "la necessità di un rafforzamento delle attività di controllo in tutta la città, in vista di un fine settimana con previsioni meteorologiche molto positive e quindi aspettandoci un maggior numero di persone fuori casa, in particolare nelle aree verdi, nei parchi cittadini e nei luoghi di incontro più popolari".