Giustizia: Sisto, 'basta spot e bandierine, ora logica sistema e principi Carta'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Siamo tutti impegnati per evitare litigi e frizioni inutili, credo che questa sia la ricetta giusta, trovare punti di contatto, migliorare quanto fatto perché il tempo è poco. Se questa essenzialità è condivisa da tutti, allora questo governo farà moltissimo in breve tempo". Così il sottosegretario alla Giustizia in quota Fi Francesco Paolo Sisto, lasciando Palazzo Chigi dopo il giuramento.

Alla giustizia, dove sarà al fianco di Marta Cartabia, "la prima cosa da fare è trovare intese sui valori costituzionali, la ministra è stata chiarissima, fare giustizia in nome della Costituzione: non posso che riprende le sue parole, iscrivere la prescrizione in un contesto di più ampio respiro. In questa prima parte della legislatura siamo stati abituati allo spottismo legislativo, si è andati per pezzettini, per piantare bandierine. Ora bisogna ragionare in una logica sistema e tornare al pensiero giuridico finora il pensiero politico l'ha fatta da padrone, noi siano qui per questo, per tornare al pensiero giuridico".