M5S: Mannheimer, 'Conte e linea verde possono salvarli da estinzione'**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - La scelta di affidare un ruolo di guida a Giuseppe Conte e la linea verde indicata da Beppe Grillo, "sicuramente potrebbero salvare i Cinquestelle dalla sicura estinzione alle prossime elezioni". Ne è convinto Renato Mannheimer. "Conte, questo è indubbio -spiega all'Adnkronos- gode di una grande popolarità, molto elevata. Può quindi attirare consensi all'interno del Movimento 5 stelle e può certo mantenere l'elettorato dei Cinquestelle, che andavano verso la distruzione totale, uccisi dai loro litigi interni".

"Quindi affidarsi a Conte, per la sopravvivenza del Movimento stelle, e dicendo questo non esagero, è una buona idea e può effettivamente aiutare i Cinquestelle a non perire del tutto. Tuttavia c'è un però: il leader deve dire qualcosa per portare avanti una linea, che linea porterà avanti Conte ? Nel corso della sua esperienza a palazzo Chigi si è proposto più come mediatore, come comunicatore, piuttosto che come portatore di una linea precisa".