Covid: in Sardegna 45 nuovi casi, 8 i decessi, sotto l'1 tasso positività

01 marzo 2021

Cagliari, 1 mar (Adnkronos) - Sono 45 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, 8 i decessi, 6.514 i test in più eseguiti. Il tasso di positività nell'Isola scende sotto l'1% (0,7%). In ospedale sono ricoverati 210 (-5), mentre 19 sono quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.576, 307 quelle in più guarite. Dei 41.236 casi positivi complessivamente accertati, 9.814 (+24) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.602 (+1) nel Sud Sardegna, 3.481 a Oristano, 8.184 (+4) a Nuoro, 13.155 (+16) a Sassari.