Covid: Lorefice-Sportiello (M5S), 'buon lavoro a Figliuolo e grazie ad Arcuri'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Buon lavoro al generale Francesco Paolo Figliuolo per l'importante compito che lo aspetta al vertice della struttura commissariale per la gestione dell'emergenza. Un lavoro fondamentale per il Paese e che vede tra le priorità assolute la buona riuscita della campagna di vaccinazione. A Domenico Arcuri va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto dall'inizio dell'emergenza”. Lo affermano Marialucia Lorefice e Gilda Sportiello, presidente e capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari sociali e Sanità della Camera.