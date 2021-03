Milano: su caso Darsena De Corato valuterà esposto in Procura

01 marzo 2021 a

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Il consigliere comunale e assessore regionale Riccardo De Corato valuterà mercoledì se presentare un esposto in Procura a Milano su quanto accaduto sabato alla Darsena, sui Navigli, un rave party improvvisato che non è stato fermato dalle forze dell'ordine.

"Oggi, in Consiglio Comunale, avrei voluto chiedere al Sindaco perché solo domenica ha deciso di transennare l'area e perché non ha sentito l'esigenza di replicare un'ordinanza contingibile e urgente che vietasse il consumo di bevande su pubblica via o parchi, come fatto a maggio dello scorso anno. Per tutte queste motivazioni, nei prossimi giorni e dopo la riunione di mercoledì (il comitato per l'ordine pubblico in prefettura, ndr) se non ci saranno risposte, valuterò l'opportunità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Milano perché faccia luce sulle mancanze dei controlli e sui responsabili di quanto accaduto", sottolinea.

"Oggi Sala - aggiunge - ha perso l'occasione di venire in aula per relazionare su quanto accaduto sabato 27 febbraio in Darsena. Al patibolo ha mandato il vice Sindaco Anna Scavuzzo che ha snocciolato dei numeri sterili: sugli oltre 3.200 agenti operativi a Milano, solo 450 su quattro turni erano in servizio sul territorio comunale sabato, evidentemente pochi e mal distribuiti. Da quanto mi risulta solo due pattuglie erano operative in Darsena. E' chiaro che per Sala è più facile apparire su Facebook per dare consigli che rispondere a chi gli fa domande scomode", osserva.