Covid: Liguria, 309 nuovi positivi su 3.398 tamponi molecolari nelle ultime 24h

Genova, 1 mar. - (Adnkronos) - Sono 309 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3398 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. E' questo il dato diffuso dalla task-force ligure per l'emergenza coronavirus.Dal bollettino quotidiano emergono in tutto 571 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 19 in più di ieri, dei quali 54 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 4914 persone.E' di 6 invece il numero dei deceduti registrati nelle ultime 24 ore.