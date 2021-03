Covid: Toti, '23 nuovi casi ad Imperia e 104 a Savona legati mondo scuola'

01 marzo 2021 a

Genova, 1 mar. - (Adnkronos) - "I numeri sono sostanzialmente in linea con gli ultimi giorni della settimana scorsa. Ad Imperia sono 23 i nuovi casi, a Savona 104, crescono ma non sono relativi a cluster particolari ma ai tamponi svolti negli ultimi giorni legati a contagi nel mondo della scuola diffusi nelle famiglie e non legati ad una particolare scuola di riferimento". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa serale per fare il punto sulla situazione coronavirus.