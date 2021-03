02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Il senatore Renzi -si legge in una nota dell'ufficio stampa- conferma integralmente il testo della conversazione con Augusto Minzolini su 'Il Giornale'. Il titolo invece riporta una frase che Renzi non ha mai detto" ('Contro di me odio e vendetta dei pm rossi orfani di Conte' n.d.r.)