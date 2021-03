M5S: Spadafora, 'Conte non sia operazione comunicazione per coprire contraddizioni'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Conte può essere di grande aiuto", a patto "che non sia solo un'operazione di comunicazione. Non deve, ma lo dico nell'interesse del presidente Conte che rispetto moltissimo, arrivare solo per coprire magari le nostre contraddizioni, i nostri problemi". Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7.

"Credo -ha aggiunto- che al di là di quello che si legge sui giornali, di poter dire che stia ancora valutando molto attentamente". (segue)