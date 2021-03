Comunali: Spadafora, 'test vero per alleanza M5S-Pd, servirà tavolo nazionale'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Il tema delle Comunali è un tema fondamentale, perchè sarà il test vero dove noi potremo capire se possiamo continuare a sperimentare questa alleanza, come io immagino , con il Pd". Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7.

"Credo che dipenderà -ha spiegato- da un lato dal fatto di fare un tavolo a livello nazionale e quindi di decidere per tutte le città insieme e non per ogni singola città".