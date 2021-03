M5S: Spadafora, 'non si può partecipare solo con Rousseau'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Rousseau è una cosa seria che ho imparato ad apprezzare in questi tre anni, però non può essere l'unica forma di partecipazione vera di quello che è il nostro elettorato. La piattaforma ha 111mila iscritti, l'1 per cento degli elettori che avevamo nel 2018, il 3 per cento di quelli attuali. Quella è una rappresentanza fondamentale di una base di attivisti che non ha quasi più nessuna forza politica. Se fossimo arrivati a due milioni di iscritti potrei capire un ruolo quasi totalizzante della piattaforma Rousseau, oggi temo che ci rivolgiamo alla piattaforma Rousseau chiedendo un parere a molti di quegli iscritti che magari non ci votano più, quindi rischiamo di chiedere la linea ad una piattaforma di iscritti. Bisogna trovare la giusta mediazione". Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7.