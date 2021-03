Basket: Nba, Williamson e Ingram trascinano New Orleans al successo su Utah

02 marzo 2021 a

New Orleans, 2 mar. -(Adnkronos) - Successo in volata per New Orleans (15-19) che supera 129-124 i Jazz (27-8) malgrado sprechi un vantaggio di 17 lunghezze nel quarto periodo prima di ritrovarsi con un solo punto di margine nei secondi finali - decisi dalla difesa dei Pelicans e dai canestri di Zion Williamson, autore di 26 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, a cui si aggiungono i 26 con 11/20 al tiro di Brandon Ingram e i 23 con 7 rimbalzi e 8 assist di Lonzo Ball.

Utah invece rallenta il passo, alla terza sconfitta nelle ultime sei gare dopo aver messo in fila soltanto risultati positivi nei precedenti 40 giorni. Il miglior realizzatore in casa Jazz è Bojan Bogdanovic: 31 punti con 7/11 dall'arco per l'ex Pacers, a cui si aggiungono i 22 e 9 rimbalzi di Rudy Gobert e i 21 con 8 assist di un Donovan Mitchell impreciso e dalla bassa percentuale al tiro (7/21 complessivo). Discorso diverso per Jordan Clarkson, sempre più sesto uomo dell'anno: per lui 20 punti con 5 rimbalzi, 4 assist e 3 triple a bersaglio.

New Orleans raccoglie ben 38 punti a gara in corso, in una partita in cui i Pelicans segnano 74 punti in area - il massimo mai segnato contro i Jazz negli ultimi 25 anni, arrivati in un match da soli 11 tentativi dall'arco (anche questo un record per una squadra uscita vincitrice da una NBA negli ultimi 4 anni). Dalla panchina però si alzano soltanto tre giocatori, in una rotazione ridotta all'osso da parte di coach Van Gundy che tiene ancora fuori Nicolò Melli