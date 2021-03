Bce: per banche che violano requisiti prudenziali sanzioni fino a 10% ricavi**

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. -(Adnkronos) - Potrà arrivare fino al 10% dei ricavi annui totali - o al doppio degli utili ottenuti o delle perdite evitate - la sanzione per le grandi banche che violeranno i requisiti prudenziali fissati dalla Bce. A stabilirlo la nuova 'Guida al metodo di definizione delle sanzioni' appena diffusa dalla Banca Centrale Europea, in quello che viene definito come "un ulteriore passo in avanti sulla trasparenza delle politiche e della vigilanza, in linea anche con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

Nel 2013 il Consiglio Europeo aveva concesso alla Bce il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie, ma nonostante "l'ampio margine di discrezionalità nel determinare l'importo" l'Eurotower ha preferito fissare precise linee guida dal momento che "le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e non devono superare i limiti" specificati dall'Ue.

La guida pubblicata oggi chiarisce come il livello delle sanzioni applicate sia in relazione alla gravità della violazione e, al fine di garantire la proporzionalità, anche alle dimensioni del soggetto vigilato.