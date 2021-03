Covid: oggi firma Dpcm, nessuna conferenza stampa di Draghi**

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - La firma del nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo, verrà apposta nella giornata di oggi dal premier Mario Draghi. Che tuttavia non terrà nessuna conferenza stampa in merito: Palazzo Chigi, a quanto si apprende, si limiterà a diffondere una nota sulle misure anti-Covid adottate. E' la prima volta che l'adozione di un nuovo Dpcm non viene accompagnata da una conferenza stampa del presidente del Consiglio.