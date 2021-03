Basket: Nba, Denver passa a Chicago con un super Jokic

02 marzo 2021 a

a

a

Chicago, 2 mar. - (Adnkronos) - Terza vittoria nelle ultime quattro gare per i Nuggets che hanno bisogno di un Nikola Jokic in grande spolvero per domare i Bulls sul loro campo. I padroni di casa infatti, aggrappati ai 23 punti e 9 rimbalzi di Zach LaVine e ai 20 con 10 rimbalzi di Coby White, restano a contatto fino agli ultimi istanti di gara, quando dalla lunetta Will Barton e Jamal Murray condannano Chicago al secondo ko consecutivo. Il dominatore incontrato del match (e dell'area, dove sostanzialmente non trova alcun tipo di opposizione) è il gigante serbo, autore di 39 punti, 14 rimbalzi e 9 assist - a un passo dalla cinquantesima tripla doppia della carriera.