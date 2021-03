Roma: 14enne morta in incidente, Procura indaga per omicidio stradale**

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - La Procura di Roma indaga per omicidio stradale in relazione al grave incidente avvenuto ieri in via di Salone in cui è morta una 14enne e in cui è stata coinvolta un'auto della polizia stradale impegnata in un inseguimento. E' al vaglio degli inquirenti la posizione dell'agente che era alla guida, nei confronti del quale non si esclude possa arrivare a breve l'iscrizione sul registro degli indagati, come atto dovuto anche per poter procedere con gli accertamenti.

Il pm Alberto Clemente ha disposto l'autopsia della vittima minorenne ed è in programma l'affidamento di una consulenza per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'auto della Polstrada che si è scontrata con quella in cui si trovava la ragazzina e la sua famiglia stava inseguendo una vettura con a bordo sospetti rapinatori.