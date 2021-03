Editoria: Lorusso (Fnsi), 'a breve incontro con Moles su dossier aperti' (2)

02 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Per il segretario generale Fnsi, "mai come oggi abbiamo bisogno di più informazione e di informazione di qualità. E la qualità richiede sostegno pubblico, interventi normativi che diano stabilità al settore, supporto al lavoro dei giornalisti. La qualità ha un costo che va riconosciuto perché l'informazione di qualità è necessaria per la democrazia. Non si tratta di elargire finanziamenti a pioggia, ma di sostenere l'informazione in maniera seria guardando al servizio che viene svolto e all'occupazione che viene creata".

Per questo, ha concluso Lorusso, "è necessario affrontare i nodi strutturali, a partire dal contrasto al precariato e dalla definizione dell'equo compenso: non si può fare informazione di qualità sfruttando migliaia di giornalisti che ogni giorno lavorano senza le tutele, i diritti e le garanzie assicurati dal contratto di lavoro. Il sottosegretario Moles ha affermato che nessuno deve essere lasciato indietro: partiamo da questa dichiarazione e mettiamo al centro la difesa del pluralismo e il contrasto al lavoro irregolare, con quel che ne consegue in termini di provvedimenti da adottare, fino alla riforma complessiva del settore".