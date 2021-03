Calcio: Ibrahimovic, 'faccio Festival per restituire all'Italia quello che mi ha dato'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Perché faccio il festival? Perché voglio dare il più possibile indietro all'Italia quello che mi ha dato. Col calcio non so se lo faccio, ma mi è arrivata l'opportunità di fare il Festival e mi hanno detto che è la cosa più grande in Italia, e così ho detto lo facciamo". Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic alla conferenza inaugurale del Festival di Sanremo. E sulle polemiche sollevate da qualche tifoso del Milan sulla sua partecipazione alla kermesse canora, dice: "Quelli che mi conoscono sanno che sono un professionista e non devo dire io che arrivo primo. Quando gioco il mio calcio sono molto concentrato", dice il campione. "C'è un motivo per cui Amadeus mi ha chiamato: vuole spaccare tutti i record, e mi sono presentato", scherza poi.