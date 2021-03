Calcio: Ibrahimovic, 'Berlusconi? Secondo me mi avrebbe dato il permesso di venire...'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Berlusconi? Secondo me mi dava l'ok per venire. Sono sicuro, ho un bel rapporto con lui e mi vuole troppo bene, anche se mi ha mandato a Parigi senza il mo permesso". Ironizza così Zlatan Ibrahimovic, sollecitato dalle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa dell'inaugurazione del festival di Sanremo. Il riferimento è alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che aveva espresso perplessità sulla partecipazione del campione alla kermesse, sostenendo di non capire come il Milan avesse potuto acconsentire alla richiesta.