Covid: Stefano, 'su vaccini molto da lavorare e migliorare'

02 marzo 2021 a

a

a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Il commissario Gentiloni, sempre in sede di audizione sul Piano di ripresa e di resilienza in Senato, ha riferito che alla data del 28 febbraio l'Unione europea ha distribuito ai Paesi membri 52 milioni di dosi di vaccino. Di queste, solo 30 milioni sono state ad oggi somministrate. Ben 22 milioni di dosi non sono ancora state inoculate. L'evidenza di questi numeri conferma, ancora una volta, che il Piano vaccinale deve essere un'assoluta priorità per ciascun Paese, molto di più di quanto lo è stato sin qui, e che abbiamo ancora molto su cui lavorare e migliorare". Lo afferma il senatore del Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue, dopo l'audizione del commissario europeo Paolo Gentiloni.

"Significa -aggiunge- che è certamente utile continuare a chiedere all'Europa di far rispettare gli accordi di incrementare le forniture ma, parallelamente, significa che dobbiamo ottimizzare l'organizzazione per le somministrazioni delle non poche dosi che abbiamo già in disponibilità e che non vengono prontamente utilizzate".