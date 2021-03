Composites One acquisisce le attività Process Materials da Solvay

02 marzo 2021 a

Presentazione di Aerovac: importante fornitore/produttore di materiali di lavorazione e utensili

SCHAUMBURG, Ill., 2 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Composites One, il principale fornitore nordamericano di materiali compositi e servizi a valore aggiunto, ha completato l'acquisizione delle attività Process Materials da Solvay Composites Materials Global Business. L'acquisizione è un'opportunità unica per l'azienda di aggiungere capacità di produzione e vendita a livello internazionale in materiali specializzati utilizzati in una varietà di processi di produzione di compositi assistiti a vuoto.

Ad affiancare Composites One nella riuscita dell'acquisizione è stata Emko Capital, specializzata nell'investimento e nella gestione di imprese industriali e manifatturiere private.

L'azienda acquisita è stata ribattezzata Aerovac ed è un importante produttore, sviluppatore e fornitore di materiali di lavorazione, utensili e servizi utilizzati nella lavorazione di preimpregnati, infusione a vuoto, laminazione del vetro e altre applicazioni industriali.

Il marchio Aerovac è stato fondato negli anni '70 in Europa e ha sempre rappresentato l'innovazione nei materiali di lavorazione. Nel 2000 è cambiata in Richmond/Aerovac, un nome a cui si fa riferimento nelle attuali specifiche aerospaziali. "Il nome Aerovac rende omaggio all'eredità del marchio e all'attenzione al cliente, che ora si combinano con la presenza sul mercato di Composites One", ha dichiarato Robert Murdock, Vice Presidente e Direttore generale di Aerovac.

La linea Aerovac comprende una vasta gamma di materiali per sacchetti a vuoto, da pellicole per sacchetti, tessuti traspiranti, pellicole distaccanti e tessuti, a strati superficiali, nastri sigillanti, valvole e tubi flessibili. Sono inoltre disponibili kit di materiali di lavorazione personalizzati e utensili morbidi e duri.

Questi prodotti sono gli stessi materiali di lavorazione di qualità che Composites One offre ai clienti da due anni, in qualità di distributore nordamericano di Solvay. "Aerovac è un'estensione naturale e strategica dell'attività di Composites One" ha dichiarato Steve Dehmlow, CEO di Composites One. "Ci posiziona per la crescita futura e consolida ulteriormente Composites One come uno dei principali fornitori dei mercati aerospaziale, eolico e marino".

"Riteniamo che l'azienda Process Materials trarrà grandi vantaggi dall'essere parte di Composites One", ha affermato Carmelo Lo Faro, Presidente di Solvay Composite Materials Global Business Unit. "Il loro intento è di crescere e investire nell'attività, promuovendo l'innovazione, l'affidabilità e il servizio clienti e basandosi sull'eccellente lavoro svolto dal nostro team".

Con l'acquisizione, Composites One acquisisce più sedi di produzione, progettazione/fabbricazione di kit e distribuzione di materiali, tra cui Santa Fe Springs, in California, Sumner, a Washington, Keighley nel Regno Unito, Mondovì, in Italia e Tolosa, in Francia. Un altro stabilimento a Tolosa si concentra sulla progettazione e produzione di utensili duri e morbidi. Un'altra interessante inclusione è una società di distribuzione con sede nel Regno Unito, Med-Lab, che commercia in materiali di consumo per la revisione di motori aeronautici e strumenti per test del carburante.

Per ulteriori informazioni su Aerovac, visitare www.aerovac.com.

Informazioni su Composites OneComposites One è il principale distributore di materiali compositi del Nord America che serve clienti da oltre 44 località. Composites One offre ai produttori e agli stampatori di compositi migliaia di prodotti da oltre 600 dei principali fornitori del settore, attraverso una forza di vendita tecnica, assistenza tecnica e servizio clienti, che è la più esperta del settore. L'azienda offre una varietà di servizi a valore aggiunto che includono tecnologie a stampo chiuso, revisioni delle applicazioni di processo, assistenza per la conformità normativa e un'assistenza tecnica impareggiabile. Composites One ha sede a Schaumburg, IL. Maggiori informazioni su www.compositesone.com.

Informazioni su Emko Capital Emko Capital si concentra esclusivamente sull'investimento e sulla gestione di aziende industriali e manifatturiere private. Per saperne di più su Emko, visitare il sito www.emkocapital.com.