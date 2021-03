Roma: 16enne morto al parco, Procura indaga per omicidio colposo**

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di Riccardo Pica, il ragazzo di 16 anni deceduto, probabilmente per un arresto cardiaco, mentre venerdì scorso si trovava con amici al parco della Madonnetta in zona Acilia.

Dopo la morte del giovane, di cui nei giorni scorsi avevano riferito alcuni quotidiani, è stata disposta l'autopsia, i cui risultati saranno trasmessi al pm Francesco Minisci. A condurre le indagini sono i poliziotti del commissariato di Ostia.