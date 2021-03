02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar (Adnkronos) - Un "Congresso vero", da fare "appena le condizioni della pandemia lo consentiranno". E' stato questo uno dei passaggi chiave dell'intervento di Lorenzo Guerini all'Assemblea di base riformista che si sta chiudendo con l'intervento di Luca Lotti.

Del Congresso "non si può avere paura", ha sottolineato tra l'altro Guerini, che ha aperto l'incontro, "come se fossimo chiusi in un fortino".