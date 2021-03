02 marzo 2021 a

a

a

Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Il Pd deve essere un partito unito. Al contempo però ha bisogno di avere al proprio interno uno spazio riformista vero. Come Base riformista ci siamo e ci saremo. La prossima Assemblea sarà il luogo giusto in cui chiarire questo punto". Lo ha detto Luca Lotti in un passaggio del suo intervento all'Assemblea di Base riformista, da quello che si apprende.