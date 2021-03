Pd: Base Riformista, 'condizione critica partito, serve discussione vera'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Oggi Base Riformista ha riunito i suoi parlamentari e i suoi dirigenti territoriali, in vista dell'Assemblea nazionale del Pd convocata per il 13 e 14 marzo". Dai vari interventi, tra cui quelli di Lorenzo Guerini e Luca Lotti, è stata espressa "la preoccupazione per la difficoltà a rilanciare la ragion d'essere del Partito Democratico e una sua riconoscibile funzione politica nazionale nella nuova stagione inaugurata con il Governo Draghi". E' quanto emerge al termine della riunione di Base Riformista.

È stato ribadito l'impegno ad accompagnare "l'azione dell'esecutivo Draghi sulle priorità della campagna vaccinale, dei ristori e del Recovery Plan. Ma al contempo è stato sottolineato l'allarme per il rischio di un declino del Pd e l'urgenza di un suo rilancio politico, identitario e programmatico che passi necessariamente da una discussione di rango congressuale che coinvolga tutta la comunità politica dem senza timori o chiusure difensive. E anche senza subalternità nei confronti di nessuno".

Tra gli interventi, è stato ricordato il rischio che "l'agenda Draghi (i cui contenuti di sviluppo economico e coesione sociale sono da rivendicare pienamente ad un programma progressista) venga scippata al Pd e fatta propria da altri partiti". L'area Guerini-Lotti tornerà a riunirsi alla vigilia dell'Assemblea Nazionale, "preparandosi ad una discussione libera e autentica per la tenuta e il rilancio del Pd anche di fronte ai molti rischi che incombono sul suo futuro. Perché la principale preoccupazione di Base Riformista è sempre stata e rimane la salvaguardia del Partito Democratico: la comunità politica che i parlamentari e i militanti di quest'area hanno contribuito a fondare e la cui unità, vitalità e pluralità hanno sempre difeso".