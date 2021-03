02 marzo 2021 a

a

a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Stefano Pedica non ha alcun ruolo per poter rappresentare pubblicamente la posizione del Partito Democratico di Roma. Nell'ultimo tesseramento non ha nemmeno rinnovato l'iscrizione al Partito, ed è pertanto decaduto da tutti gli incarichi ricoperti in passato". Si legge in una nota del Pd Roma.