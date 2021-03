02 marzo 2021 a

Frosinone, 2 mar. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 2-2 l'anticipo della 26esima giornata di Serie B tra Frosinone e Monza disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. Per la squadra di Nesta in gol Iemmello al 17' e Salvi al 47, per i brianzoli a segno Paletta al 19' e Gytkjaer al 43'. In classifica il Monza sale a quota 44 in terza posizione, mentre il Frosinone è nono con 34 punti.