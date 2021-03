Lombardia: Regione, boom di richieste per incentivi auto elettriche (2)

02 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "L'apprezzamento di questa misura - ha proseguito l'assessore all'Ambiente - e la predilezione per l'acquisto di auto a zero emissioni è un fatto che salutiamo con favore. Abbiamo dovuto sospendere le registrazioni al sito per l'accesso al beneficio, ma si erano già registrati molti cittadini che non hanno potuto accedere alle risorse. Valuteremo nei prossimi giorni insieme al presidente della Regione Attilio Fontana, alla Giunta e in base alle interlocuzioni con il governo se sussistono le condizioni di poter integrare il bando con ulteriori risorse".