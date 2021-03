Covid: Calenda, 'su vaccini passo falso Europa'

02 marzo 2021 a

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Sui vaccini e la produzione di vaccini "io penso che si tratti proprio di un errore dell'Europa. Io su questo sono intervenuto nel dibattito con la Von Der Leyen in plenaria a Strasburgo perchè l'Ue ha detto 'la gestiamo noi', la centralizziamo, non c'è problema con gli approvvigionamenti, non ha fatto un piano di produzione però la commissione ha delegato Breton, che è il commissario all'industria, a fare uno studio un mese fà, quindi lì c'è veramente l'Europa che ha fatto un passo falso". Lo ha detto Carlo Calenda a Stasera Italia.