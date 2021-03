Sanremo: Gio Evan, 'innamorato della figura di Cristo, cerco la sua umanità in ogni uomo'** (2)

03 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Gio Evan è un viaggiatore da sempre. Ecco come ha affrontato il necessario stop importo dalla pandemia: "Quando ti fermi, e per me è difficile, raro e doloroso, scopri che ci sono dei modi di viaggio diversi, che non sono quelli di viaggiare dentro sé, ma fuori da sé e di sé. La lettura, l'arte, l'immedesimazione...il viaggio è tante cose. Per ora ci accontentiamo di queste altre forme". Durante i suoi viaggi, si è guadagnato il soprannome di 'evangelista', per i valori e le 'perle di saggezza' che trasmette. Lui, però, schiva con modestia la cosa: "Non voglio insegnare niente, non sono capace -dice- A me piace manifestare la vastità di pensiero, e se posso fare qualcosa è proprio questo: ispirare alla ricerca interiore".

(di Ilaria Floris)