Calcio: Buffon, 'giugno 2023 limite massimo per ritiro ma potrei smettere prima'

Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "Nella mia testa c'è davvero un limite massimo, che è giugno 2023. Veramente non andrei oltre. Ma potrei anche decidere di smettere dopo i prossimi quattro mesi". Lo dice il portiere della Juventus Gigi Buffon in merito al suo ritiro dal calcio giocato.

"Si dice che alla mia età il declino arriva tutto in una volta, da un momento all'altro ma non ci credo -aggiunge il 43enne portiere al 'Guardian'-. Le sensazioni che ho adesso non mi fanno pensare che ci possa essere un crollo all'improvviso. Di certo non avrei mai immaginato di giocare così a lungo. Penso che sia una bella storia".