Spazio: nuova missione per Samantha, a primavera 2022 torna sulla Iss**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Nuova missione per Samantha Cristoforetti. La prima donna astronauta italiana dell'Esa tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale nella primavera del 2022 con un nuovo intenso programma che prevederà, fra l'altro, esperimenti di riproduzioni di parti metalliche grazie a stampanti in 3D spaziali.

"Questi esperimenti con la stampante 3D per il metallo saranno molto interessanti nelle missioni di esplorazioni oltre l'orbita bassa come Luna e poi in futuro Marte" ha commentato Samantha Cristoforetti che si è detta "felice" di poter tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale, parlando nel corso di una conferenza stampa oggi cui ha partecipato anche il nuovo Direttore Generale dell'Esa Josef Aschbacher.

Alla conferenza hanno preso parte anche il Direttore dell'Esplorazione Umana e Robotica Esa, David Parker, e il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. Samantha tornerà il prossimo anno sulla Iss succedendo all'astronauta Esa Matthias Maurer.