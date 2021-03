Cisco Talos rileva una variante del trojan Masslogger: una campagna malevola che mira al furto di credenziali degli utenti

03 marzo 2021 a

a

a

(Milano 3 marzo 2021) - Italia, Turchia e Lettonia sono i paesi più colpiti da Masslogger, una tipologia di attacco che adotta un approccio a pù livelli.

I punti salienti:

• È sempre più difficile per i criminali informatici portare a termine un attacco a causa delle tecniche di protezione sempre più efficaci

• L'attacco rilevato da Cisco Talos utilizza una variante del trojan Masslogger progettato per rubare le credenziali dell'utente da più fonti come Microsoft Outlook, Google Chrome e instant messenger.

• A parte l'allegato e-mail iniziale, tutte le fasi dell'attacco sono di tipo ‘fileless' e si verificano esclusivamente in memoria.

• Questa tipologia di attacco utilizza diverse tecniche elencate nel MITRE ATT&CK framework .

Milano, 3 marzo 2021 – I criminali informatici sono alla costante ricerca di nuovi metodi ch permettano di monetizzare i loro attacchi. Cisco Talos ha recentemente scoperto una variante del trojan denominato Masslogger che mira a colpire i sistemi Windows degli utenti in diversi paesi tra cui Italia, Turchia e Lettonia. In settembre, ottobre e novembre 2020, tipologie di attacco simili sono state rilevate anche in Bulgaria, Lituania, Ungheria, Estonia, Romania e Spagna.

La nuova versione del trojan Masslogger utilizza un approccio a più livelli, dall'email di phishing iniziale fino al payload finale, in questo modo i criminali informatici cercano di eludere il rilevamento. L'attacco inizia con un messaggio contenente un oggetto che sembra riferirsi a un'azienda. L'e-mail contiene un allegato RAR, che si espande successivamente in file con estensione del nome del file diversa (CHM). In questo modo l'e-mail elude i controlli di sicurezza che monitorano proprio l'estensione del file. Il file CHM è un file che contiene del codice JavaScript che serve proprio per avviare il processo di infezione: lo script in realtà è un downloader che installa il loader malevolo.

Nonostante la maggior parte dell'attenzione delle aziende sembra essere rivolta ad attacchi di tipo ransomware, è importante tenere a mente che gli i criminali informatici sono molto attivi e possono infliggere danni significativi rubando le credenziali degli utenti: questi dati hanno un valore enorme per i criminali, non solo perché possono essere venduti, ma anche perché possono essere usati per nuovi attacchi.

Per maggiori informazioni:

# # #

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Con le nostre persone, i nostri prodotti e i nostri partner consentiamo alla società di connettersi in modo sicuro e cogliere già oggi le opportunità digitali del domani. Scopri di più su https://news-blogs.cisco.com/emear/it/ e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l'impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese

Ufficio Stampa Cisco

Prima Pagina Comunicazione

Marianna Ferrigno Marzia Acerbi / Francesco Petruzzi

email: [email protected] 02 91 33 98 11