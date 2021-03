Sci: Mondiali junior, Giovanni Franzoni oro nel superG

03 marzo 2021 a

Bansko, 3 mar. - (Adnkronos) - Giovanni Franzoni è il nuovo campione del mondo junior del superG. Nella prima giornata di gare ai Mondiali junior di Bansko, il 19enne azzurro di Manerba del Garda portacolori delle Fiamme Gialle, è riuscito ad imporsi nel superG grazie al tempo di 49″70, 4 centesimi meglio dell'austriaco Lukas Feurstein e 5 dell'elvetico Gael Zulauf.

Franzoni mette a segno il primo grande risultato della sua carriera e si lancia verso le finali di Lenzerheide di fine stagione, dopo aver già sperimentato i Mondiali di Cortina, lo scorso febbraio. L'ultimo italiano a vincere il titolo junior nel superG era stato Peter Fill, a Tarvisio nel 2002, quindi Franzoni colma un gap che per i nostri colori mancava da 19 edizioni. Si tratta del terzo titolo di superG della storia, dopo quello di Max Iezza nel 1993 a Monte Campione e, quello di Fill, già menzionato.

Discreto piazzamento per Matteo Bendotti e Filippo Della Vite, rispettivamente 17/o e 18/o con 1″57 e 1″69 di ritardo dal compagno di squadra. Giovedì è in programma il gigante con grandi chance per la giovane di squadra azzurra di fare bene.