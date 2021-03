Sanremo: Amadeus, 'voglio tenere in gara Irama con video prova generale'

03 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Chiederò a tutti i cantanti se sono d'accordo a tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Non c'è un vantaggio o uno vantaggio, perché non c'era il pubblico nella prova generale e non c'è nell'esibizione. Questo permetterebbe ad Irama di essere in una situazione che in altri tempi sarebbe stata impossibile. Ovviamente, devono essere tutti d'accordo". Così Amadeus spiega di aver ipotizzato una soluzione per tenere in gara Irama, che stasera non potrà esibirsi a causa di un collaboratore del suo staff trovato positivo al tampone.

"Lo faccio anche a tutela di tutti i concorrenti -ha spiegato il conduttore- perché questi ragazzi possano non vivere questa settimana come una spada di Damocle sulla testa per il terrore del Covid". "Ho pensato che potrebbe succedere ad altri", spiega Amadeus, che aggiunge che si tratta di una modifica al regolamento che va fatta oggi. "Perché accada, chiedo ai 25 cantanti in gara se sono d'accordo. Devo avere l'ok di tutti, entro stasera. E' una tutela non solo per Irama, ma per tutti che rischiano di perdere un'occasione fantastica, e farò al più presto un giro con tutti i cantanti e le loro case discografiche", spiega il direttore artistico