Motomondiale: Rossi, 'con Morbidelli fuori amici ma rivali in pista'

Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - "Siamo una lineup strepitosa, è molto bello essere compagni. Non ce l'aspettavamo. E' una cosa da gestire bene, dovremo essere rivali perché il compagno è il tuo primo rivale, ma rimanere anche amici come lo siamo adesso. Non è facile. Bisogna avere grande rispetto reciproco. Noi ci sfidiamo da sempre con ogni tipo di moto, è sempre una sfida con Franco. Sarà bello anche farlo in pista, spero saremo veloci tutti e due". Valentino Rossi si esprime così sulla rivalità con il suo nuovo compagno di squadra alla Yamaha Petronas Franco Morbidelli, suo amico da diversi anni.

"Io sono una preda pregiata per molti, è sempre bello stare davanti a Valentino Rossi, per la mia carriera e la mia storia - aggiunge il 'dottore' a Sky Sport -. Anche io sono motivato di batterlo, ha fatto una stagione strepitosa nonostante la moto vecchia, vincendo tre gare e sfiorando il Mondiale. Penso che si esprimerà ancora a quei livelli, sarà dunque un grande candidato al titolo. Se si va forte come Franco, si lotta per vincere".