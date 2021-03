La storia di Mike, da Manhattan a Catania per fare attività dei propri sogni

03 marzo 2021 a

Catania, 3 mar. (Labitalia) - Fuga di cervelli? Non sempre. Non tutti i talenti, infatti, vanno via dall'Italia. C'è anche chi percorre oltre sette mila km per andare a lavorare a Catania, lasciando un lavoro ben pagato e una casa a Manhattan. E' il caso del trentenne Mike Xenakis, che nel 2020 è volato da New York a Catania per lavorare in Flazio.com, piattaforma made in Italy per realizzare e gestire in autonomia siti web, anche senza conoscere il linguaggio di programmazione.

Flazio.com aiuta pmi e professionisti di tutta Italia a costruire il proprio sito web. La piattaforma si basa sulla tecnologia 'what you see is what you get': ciò che si vede sullo schermo in fase di realizzazione è anche ciò che apparirà sul sito. Tutto questo è possibile grazie ad un giovane team tra i 21 e i 32 anni che segue tutti i progetti nel dettaglio, dando sempre il massimo.

Nel team di programmatori, copywriter e ui/ux designer (ad oggi sono 35 i ragazzi che lavorano per l'azienda), si è inserito ad ottobre 2020 anche Mike con il compito di curare la parte di sviluppo aziendale e marketing nel mercato Usa, visto il recente piano di espansione e internazionalizzazione dell'azienda verso il mercato dal quale proviene Mike.

"Ho deciso di invertire la tendenza della fuga di cervelli - racconta Mike - trasferendomi dal pieno centro di New York in una bella casa sul mare a Catania, in una via piena di alberi e bellissimi fiori, che in centro a New York potevo solo sognarmi In tanti mi hanno chiesto il motivo di questa scelta, l'ho fatto perché ho avuto l'opportunità di entrare in contatto con un'azienda in rapidissima crescita, giovane e ricca di talenti, che giorno dopo giorno mi dà la possibilità di affrontare nuove sfide e di crescere continuando a lavorando nel mio settore, il tutto godendo dell'opportunità di vivere in una bellissima città di mare".

"Insomma - continua Mike - Flazio.com è l'esempio virtuoso che anche al Sud d'Italia si possa fare impresa e innovazione, sradicando del tutto i soliti luoghi comuni". Flazio.com, tuttavia, è una realtà nata e cresciuta a Catania, ma la cui attività e mission è andata ben oltre i confini nazionali. L'azienda, infatti, che sta riscuotendo un grandissimo successo in tutta Italia (ed è sempre alla ricerca di nuovi talenti, tutti visibili qui), si sta ora espandendo anche all'estero, partendo dagli Usa per poi ambire, nei prossimi mesi, anche al Messico, Francia e alla Germania.

"Siamo felicissimi - racconta Flavio Flazio, co-founder e ceo dell'azienda -di avere Mike nel nostro team, e soprattutto di aver accolto qui a Catania un ragazzo che arriva dall'altra parte del mondo Flazio sta diventando sempre di più una realtà dal respiro internazionale, e speriamo di accogliere presto tanti altri giovani di talento provenienti da tutto il mondo, così come abbiamo fatto con Mike, contribuendo a rendere Catania un polo internazionale dell'innovazione".